Si dirigono sul pallino

: Il gioco delle bocce è diffuso in tutti e 5 i continenti per un totale di oltre 110 nazioni. Il termine italiano "bocce" è stato adottato dalla federazione mondiale poiché il primo regolamento, poi rinnovato, fu pubblicato su un manuale da Raffaele Bisteghi nel 1753. Le bocce, o anche gioco delle bocce, sono un insieme di sport che regolamentano il lancio di sfere rigide in materiale metallico o sintetico, dette appunto bocce, con lo scopo di raggiungere o affiancare una sfera dal diametro inferiore, detto pallino oppure boccino.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: bocce f pl . femminile di boccia. Sillabazione: bòc | ce. Etimologia / Derivazione: vedi boccia .