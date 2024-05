Significato della soluzione per: Cumulo mucchio

Gli ammassi globulari sono sorretti al loro interno da una forte gravità, che dà loro il tipico aspetto sferico e mantiene al loro centro una densità di stelle relativamente molto elevata. Un ammasso globulare (detto anche ammasso chiuso o ammasso di alone) è un insieme sferoidale di stelle che orbita come un satellite intorno al centro di una galassia. Gli ammassi globulari sono in genere composti da centinaia di migliaia di stelle vecchie, le stesse che compongono il nucleo, noto come bulge, di una galassia spirale, ma confinate in pochi parsec cubici.

Italiano: Sostantivo: ammasso m sing (pl.: ammassi) . una grande quantità di oggetti, animali o persone non ordinati. (per estensione) deposito dei generi e alimentari statali. Voce verbale: ammasso . prima persona singolare dell'indicativo presente di ammassare. Sillabazione: am | màs | so. Pronuncia: IPA: /am'masso/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di ammassare che deriva da massa .