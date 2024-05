Significato della soluzione per: Cristallino

Italiano: Aggettivo: trasparente m e f (pl.: trasparenti) . (fisica) (di) corpo in grado di lasciare passare la luce. (senso figurato) (di persona) chi dimostra lealtà e sincerità. (senso figurato) che non nasconde spesso la criminalità è per natura non trasparente.. Voce verbale: trasparente . participio presente di trasparire. Sillabazione: tra | spa | rèn | te. Pronuncia: IPA: /traspa'rnte/ .