La Soluzione ♚ Concluse la guerra dei Vespri siciliani La soluzione di 19 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PACE DI CALTABELLOTTA .

Significato della soluzione per: Concluse la guerra dei vespri siciliani Le trattative si svolsero per alcuni giorni tra Sciacca e Caltabellotta, mentre la bozza di accordo fu firmata a Castronuovo (secondo Michele Amari corrispondente all'odierna Caltavuturo). La pace di Caltabellotta fu un accordo firmato il 31 agosto 1302 nei pressi di Caltabellotta fra Carlo di Valois, come capitano generale di Carlo II d'Angiò, e Federico III d'Aragona e che concluse di fatto la prima fase dei Vespri siciliani e delle guerre del Vespro tra Aragonesi ed Angioini per il possesso della Sicilia.

