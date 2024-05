La Soluzione ♚ Comune a est di Nuoro La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OROSEI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OROSEI

Significato della soluzione per: Comune a est di nuoro Si trova nell'antica subregione storica delle Baronie, un tempo inclusa in quel che era la Gallura inferiore e presta il nome al golfo di cui è al centro. Orosei e il suo territorio, grazie a oltre 25 km di costa e alla sua diversità di paesaggio, sono conosciuti e rinomati come località turistiche e naturalistiche, con oltre 850 000 presenze nella stagione estiva (2018) e 145 000 notti prenotate. Orosei (Orosèi in sardo) è un comune italiano di 6 809 abitanti della provincia di Nuoro in Sardegna.

