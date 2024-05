Significato della soluzione per: Comune del leccese

Sorge in posizione pianeggiante a sud-ovest del capoluogo provinciale e include un tratto della costa ionica del Salento. Fu, per secoli, un importante centro bizantino; dal 1497 passò sotto il domino della famiglia ducale degli Acquaviva. Il centro storico è ricco di architettura barocca. Dal 1952 si fregia del titolo di città. Nardò (Nardó in dialetto locale) è un comune italiano di 30 736 abitanti della provincia di Lecce in Puglia.

Italiano: Sostantivo: nardo ( approfondimento) m sing(pl.: nardi) . (botanica) nome di molte piante che emano aromi. Sillabazione: nàr | do. Pronuncia: IPA: /'nardo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino nardus o nardum . Parole derivate: nardeto.