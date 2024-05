Significato della soluzione per: Come dire tanto

Assaí è un comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione del Norte Pioneiro Paranaense e della microregione di Assaí. .

Italiano: Avverbio: assai . largamente usato come modificatore di un aggettivo: un uomo assai bello; un artista assai conosciuto. Come avverbio semplice è utilizzato principalmente nel sud Italia: ho corso assai, ho mangiato assai, dove spesso diventa sinonimo di "troppo". Sempre nel sud Italia, soprattutto in Sicilia, l'avverbio "assai" è utilizzato, erroneamente, come aggettivo: c'erano assai persone.