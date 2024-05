Significato della soluzione per: Ciottolo

Fino al periodo interbellico il comune era denominato Praduro e Sasso, per assumere la denominazione di Sasso Bolognese nel 1935; infine nel 1938 assunse la denominazione di Sasso Marconi in onore del premio Nobel Guglielmo Marconi. Sasso Marconi (Al Sâs in dialetto bolognese) è un comune italiano di 14 854 abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna, il cui territorio occupa la prima zona collinare dell'Appennino bolognese compresa tra la bassa valle del fiume Reno, la porzione inferiore della valle del Setta a sud-est e parte del bacino idrografico del fiume Lavino a ovest.

Italiano: Sostantivo: sasso m sing (pl.: sassi) . (geologia) (chimica) (mineralogia) frammento più o meno grande di pietra. (poesia) pietra sepolcrale. (archeologia) (architettura) ciascuno dei due quartieri con ambienti sia scavati che costruiti del nucleo più antico della città di Matera. Sillabazione: sàs | so. Pronuncia: IPA: /'sasso/ . Etimologia / Derivazione: dal latino saxum . Sinonimi: roccia, pietra, ciottolo, macigno.