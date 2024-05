La Soluzione ♚ Centro famoso per lo champagne La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : REIMS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. REIMS

Significato della soluzione per: Centro famoso per lo champagne Reims è il luogo reale e simbolico più importante di Francia, dove il re dei Franchi Clodoveo fu battezzato dall'arcivescovo san Remigio e dove vennero celebrate le incoronazioni di quasi tutti i re di Francia dal 987, quando il conte di Parigi Ugo Capeto fu incoronato re di Francia iniziando la dinastia dei Capetingi, fino all'incoronazione nel 1825 di Carlo X. Reims (pronuncia: /~s/; in passato in italiano Rensa) è un comune francese di 180 318 abitanti situato nel dipartimento della Marna nella regione Grand Est.

