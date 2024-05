Significato della soluzione per: Caratterizza i cani senza padrone

Per randagismo si intende la condizione in cui un animale domestico vaga senza padrone, da solo o in branco. .

Italiano: Aggettivo: randagio m sing . che è stato abbandonato o non ha una casa. Sostantivo: randagio m . chi non ha una casa. Sillabazione: ran | dà | gio. Etimologia / Derivazione: derivazione di randa . Sinonimi: vagabondo, errabondo, ramingo, vagante, errante, nomade, girovago, senza casa, senza padrone, senza fissa dimora, sbandato. . Contrari: stabile, fermo, sedentario, casalingo, pantofolaio.