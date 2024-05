Un brillante Brooks

Latino: Sostantivo: mel . miele. (senso figurato) dolcezza, soavità, piacevolezza. (come vezzeggiativo) dolcezza, delizia. Etimologia: Dal proto-italico *meli, dal protoindoeuropeo *melit, con il suffisso atematico *-it che marca alcune sostanze commestibili (cfr. IE *sép-it «frumento»). Sono termini correlati, derivanti dalla stessa radice il greco antico µ, il gotico , armeno antico (melr), ittita milit and luvio mallit-.