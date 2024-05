Significato della soluzione per: Birra chiara

Organizzato in modo abbastanza improvvisato dalle formazioni paramilitari del NSDAP subito dopo la presa del potere nel 1933 di Adolf Hitler per la repressione degli oppositori politici (comunisti, socialdemocratici, obiettori di coscienza), a partire dal 1934-36 il sistema dei campi venne riorganizzato e potenziato passando completamente sotto il controllo delle SS di Heinrich Himmler inserito nella grande struttura burocratica del RSHA. Lager è un termine tedesco che indica cumulativamente i campi di concentramento (in tedesco: Konzentrationslager, abbreviato in KL o KZ), i campi di sterminio (in tedesco: Vernichtungslager) e i campi di lavori forzati (in tedesco: Arbeitslager) creati nella Germania nazista.

Italiano: Sostantivo: lager ( approfondimento) m inv . (forestierismo), (storia), (politica) campo di concentramento (o di sterminio); il termine si riferisce per antonomasia a quelli della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale nei lager lo stento era tale per cui qualsiasi gesto di misericordia verso altri prigionieri veniva presto punito. oltre agli stenti per l'estrema fame di cui si moriva per così dire facilmente, nei lager le percosse violente erano feroci e numerose ed altrettanto il rischio di essere uccisi in men che non si dica.