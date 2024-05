Significato della soluzione per: Bigas regista

Orbita a una distanza media di circa 384400 km dalla Terra, sufficientemente vicina da essere osservabile a occhio nudo, così che sulla sua superficie è possibile distinguere delle macchie scure e delle macchie chiare. La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene talvolta utilizzato, per antonomasia e con l'iniziale minuscola («una luna»), come sinonimo di satellite anche per i corpi celesti che orbitano attorno ad altri pianeti.

Italiano: Nome proprio: Luna f sing . (astronomia) il solo satellite naturale della Terra. Sillabazione: Lù | na. Pronuncia: IPA: /'luna/ Ascolta la pronuncia (luna) : . Etimologia / Derivazione: dal latino luna, -ae . Parole derivate: allunaggio. Termini correlati: luna di miele. Varianti: luna. Sinonimi: , . Proverbi e modi di dire: gobba a levante, Luna calante, gobba a ponente, Luna crescente: regola mnemonica per ricordare che la parte illuminata della Luna si sposta da destra verso sinistra nel corso del mese.