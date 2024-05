Significato della soluzione per: Ben conosciuti e pregiati

Il quarterback è definito "capo dell'attacco", la sua funzione principale è quella di far applicare gli schemi che gli vengono suggeriti dal capo allenatore, leggere la difesa avversaria e guidare l'attacco in end zone per realizzare un touchdown. Il quarterback (abbreviato QB) è il regista della squadra offensiva nonché uno dei ruoli principali in una squadra di football americano o di football canadese: i migliori professionisti sono tra gli atleti più retribuiti e ricchi di tutti gli sport del mondo.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: rinomati m pl . maschile plurale di rinomato. Sillabazione: ri | no | mà | ti. Etimologia / Derivazione: vedi rinomato . Sinonimi: noti, celebri, affermati, famosi, popolari, conosciuti. Contrari: sconosciuti, anonimi.