Significato della soluzione per: L autista azzera quello parziale

Il contachilometri (o contamiglia nei Paesi che non usano il SI, in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America) è un particolare tipo di odometro (uno strumento di misura che indica la distanza percorsa) che è montato sulla quasi totalità dei veicoli e ha la funzione di misurare i chilometri (o le miglia) percorsi; generalmente non se ne hanno uno solo bensì due: parziale e totale. Spesso, nel gergo colloquiale viene confuso con il tachimetro che, diversamente dal contachilometri, misura la velocità anziché la percorrenza.

Italiano: Sostantivo: contachilometri ( approfondimento) m inv . (tecnologia) (ingegneria) strumento per misurare la distanza in chilometri percorsa da un veicolo terrestre a motore. Sillabazione: con | ta | chi | lò | me | tri. Pronuncia: IPA: /,kontaki'lmetri/ . Etimologia / Derivazione: dalla contrazione di contare e chilometro .