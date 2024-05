Arcipelago dell oceano Pacifico appartenente all Ecuador

: Le Galápagos (o Galapagos, nella grafia italiana; pron. [ga'lapagos]), note anche come Arcipelago di Colombo, Arcipelago dell'Ecuador o Arcipelago di Colón, sono un arcipelago di isole vulcaniche (18 isole principali) situate nell'Oceano Pacifico, a circa 1. 000 chilometri dalla costa occidentale dell'America del Sud, appartenente politicamente all'Ecuador, distribuite a nord e a sud dell'equatore, che attraversa la parte settentrionale dell'isola più grande, Isabela; le più vecchie geologicamente datano circa 4 milioni di anni, mentre le più giovani sono ancora in via di formazione.

Italiano: Sostantivo: sfenisco m sing (pl.: sfenischi) . (zoologia), (ornitologia) ciascun pinguino del genere Sfenisco. Sillabazione: sfe | nì | sco. Pronuncia: IPA: /sfe'nisko/ . Etimologia / Derivazione: gr. ss, dim. di s «cuneo» Iponimi: sfenisco demerso (Spheniscus demersus), pinguino di di Humboldt (Spheniscus humboldti), sfenisco delle Galapagos (Spheniscus mendiculus).