Significato della soluzione per: L arabia con riad

L'Arabia Saudita (in arabo , al-Saudiyya o al-Suudiyya), ufficialmente Regno dell'Arabia Saudita (in arabo , al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya), è il più grande Stato arabo dell'Asia occidentale per superficie (circa 2,15 milioni di km², che costituiscono la maggior parte della Penisola arabica) e il più grande del mondo arabo dopo l'Algeria.

Italiano: Aggettivo: saudita m sing . (storia) che è attinente ala dinastia Saud. (geografia) dell'Arabia Saudita. Sostantivo: saudita m e f . abitante od originario dell'Arabia Saudita. Sillabazione: sau | dì | ta. Pronuncia: IPA: /saw'dita/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Sinonimi: saudiano.