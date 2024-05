Ammirevole qualità personale

: L'usanza della dote è più comune nelle culture che sono fortemente patrilineari e che si aspettano che le donne risiedano nei pressi o con la famiglia del marito (patrilocalità). La dote è l'insieme dei beni che la famiglia di una sposa conferisce allo sposo con il matrimonio. Insieme al prezzo della sposa e alla controdote è alla base delle trattative matrimoniali della maggior parte delle culture tradizionali.

Italiano: Sostantivo: dote ( approfondimento) f sing (pl.: doti) . qualità, pregio, fisico o morale, che si ha per natura o che è stata acquisito. (sociologia) (antropologia) insieme di beni che la famiglia di una sposa conferiva allo sposo col matrimonio. contributo in denaro dato a un ente da un altro ente o dallo stato per mantenerlo. Sillabazione: dò | te. Pronuncia: IPA: /'dte/ . Etimologia / Derivazione: dal latino dos, a sua volta derivante dal greco d participio presente del verbo ddµ, ossia "dare" .