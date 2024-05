Significato della soluzione per: Un alter ego per caratteri somatici

Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. Il tema entrò in voga nel Romanticismo e nella letteratura dell'occulto, nelle cui opere appariva spesso un gemello maligno, denominato Doppelganger, che nella maggior parte dei casi conduceva a un esito drammatico, a volte stridente con la comicità o l'ironia in esse presenti. Il caso di un sosia di un personaggio vissuto in un'epoca precedente si chiama cronopareidolia. Questo fatto ha maggiore risonanza se la somiglianza è riferita a qualche personaggio celebre.

Italiano: Sostantivo: sosia ( approfondimento) m e f inv . individuo eccezionalmente somigliante a un altro, a tal punto da rendere possibile uno scambio d'identità. Sillabazione: sò | sia. Pronuncia: IPA: /'szja/ . Etimologia / Derivazione: dal latino Sosia, nome del servo di Anfitrione di cui il dio Mercurio assume le sembianze, nella commedia Amphitruo di Plauto . Sinonimi: immagine vivente, ritratto vivente, copia, gemello, doppio, doppione, controfigura.