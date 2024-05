Significato della soluzione per: Lo si aggancia al trattore

L'aratro, in senso storico, è una sorta di evoluzione del piccone, un tempo trainato dagli animali da soma (buoi e cavalli) per i più benestanti, mentre per i meno ricchi veniva trainato direttamente dalle persone, e oggi, nei paesi modernizzati, con trattori meccanici e motocoltivatori. L'aratro è uno strumento usato in agricoltura fin da tempi antichi per smuovere il terreno e prepararlo per successive lavorazioni o direttamente per la semina.

Italiano: Sostantivo: aratro ( approfondimento) m sing (pl.: aratri) . (agricoltura) macchina agricola utilizzata per dissodare il terreno, tracciandovi un solco che permette di rivoltarlo per rinnovarne la fertilità e migliorare la resa prima della semina. Sillabazione: a | rà | tro. Pronuncia: IPA: /a'ratro/ . Etimologia / Derivazione: dal latino aratrum, di origine simile ad arare . Citazione: Termini correlati: (parti) bure, ceppo, coltro, stegola, stiva, versoio, vomere.