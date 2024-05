Significato della soluzione per: Un volatile che tuba

Columba livia domestica, che include i piccioni viaggiatori e numerose razze discendono i colombi semi-selvatici diffusi in quasi tutto il mondo, soprattutto nelle grandi città. Il piccione selvatico occidentale (Columba livia, Gmelin, 1789) è una specie di columbide abbastanza diffusa; riconoscibile per le sue forme caratteristiche è da secoli chiamato anche piccione domestico in quanto evolutosi per fattore di sopravvivenza della specie accostandosi sempre più all'uomo divenendo così piccione domestico.

Italiano: Sostantivo: piccione ( approfondimento) m sing (pl.: piccioni) . (zoologia), (ornitologia) uccello di colore grigio diffusissimo nelle grandi città. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: pic | ció | ne. Pronuncia: IPA: /pit'tone/ . Pronuncia: IPA: /pit'tone/ . Etimologia / Derivazione: dal verbo latino pipiare cioè "pigolare", per il caratteristico verso di tale uccello .