Significato della soluzione per: Tu o voi a londra

Inglese: Pronome: you 2ª pers, sing o plur, nominativo o complemento oggetto (riflessivo sing yourself, riflessivo plurale yourselves, possessivo your, pron possessivo yours) . tu. voi. (formale) Lei. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: (tonico) (UK) IPA: /ju/. (US) IPA: /ju/.. (atono) IPA: /j/.. Etimologia / Derivazione: dall'inglese antico eow . Termini correlati: (antico) thou.