Significato della soluzione per: Uno spazio nel porto

Dal gallo-romanzo baccinu(m), termine che indicava un "vaso di legno", di cui ha conservato l'idea di uno spazio concavo: Bacino – recipiente di forma rotonda e concava

Italiano: Sostantivo: bacino ( approfondimento) m (pl.: bacini) . recipiente adatto a contenere acqua o liquidi in genere di forma bassa e larga. (antico) piatto di forma concava in rame utilizzato per la condanna all'accecamento (o abbacinamento). (per estensione) riferito ad un fiume o torrente indica il territorio attraversato dal corso d'acqua stesso e da tutti i suoi affluenti. (geografia) avvallamento della superficie terrestre ricoperto d'acqua bacino mediterraneo.