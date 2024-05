Significato della soluzione per: Uno degli amici di biancaneve

Un pianeta nano è un corpo celeste di tipo planetario orbitante attorno a una stella e caratterizzato da una massa sufficiente a conferirgli una forma quasi sferica, ma che non è stato in grado di "ripulire o sgomberare " la propria fascia orbitale da altri oggetti di dimensioni confrontabili: per quest'ultima caratteristica non rientra nella denominazione di pianeta. Nonostante il nome, un pianeta nano non è necessariamente più piccolo di un pianeta.

Italiano: Aggettivo: nano m sing . (biologia) (anatomia) (medicina) di persona, animale e pianta che per ragioni organiche o patologiche non raggiunge nel suo sviluppo il limite naturale minimo comune agli individui della sua specie palma nana, razza nana.. (astronomia) stella nana, di dimensioni e lucentezza inferiori a quelle del Sole. Sinonimo: Giulia . (architettura) (di) struttura architettonica di piccole dimensioni.