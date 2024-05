Significato della soluzione per: Una speciale recita compiuta per un attore

Serata di gala a Hollywood o Serata di gala (Mickey's Gala Premier) – cortometraggio di Topolino del 1933 diretto da Burt Gillett. Serata di gala o Tom e Jerry in concerto (Tom and Jerry in the Hollywood Bowl) – cortometraggio di Tom & Jerry del 1950, scritto e diretto da Hanna e Barbera. Wodehouse del 1930, pubblicato nella raccolta Le sere di Mulliner. G. Serata di gala (Gala Night) – racconto di P.

Tedesco: Sostantivo: Abendgesellschaft f . invitati a una serata. serata. serata danzante. ricevimento serale. soirée. veglia. serata di gala.