Fu una popolare canzone di Claudio Villa

Il binario ferroviario è l'infrastruttura alla base di una linea ferroviaria o tranviaria; è una struttura composta da due guide o rotaie su cui transitano treni o tram; le rotaie sono profilati metallici in acciaio montati su una struttura in legno o cemento armato detta traversa per mezzo di sistemi di fissaggio (questo sistema nel suo insieme viene detto armamento); l'armamento poggia sulla massicciata o ballast che funge da fondazione ed è costituito da uno strato di materiali come ghiaia o pietrisco e ha la funzione di sorreggere l'armamento impedendone il movimento garantendo una certa elasticità alla struttura.

Italiano: Aggettivo: binario . formato da due numeri, membri o principi. (matematica) di particolare sistema di numerazione che permette di rappresentare ogni numero relativo usando solo le due cifre 1 e 0, secondo lo stesso principio che si trova alla base della numerazione decimale ordinaria. (elettronica) (informatica) qualifica di dispositivi in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche in base 2, formato da un certo numero di elementi detti anch'essi binari, in quanto assumono due soli stati, per esempio di apertura e chiusura in un interruttore.