Una nota molto elegante

Una distinta base è organizzata gerarchicamente, e si rappresenta come un albero, con la forma simile ad un albero genealogico, con in testa il prodotto finito, ed a scendere nei vari livelli si trovano i sottoassiemi, i semilavorati e le materie prime. Una distinta base, acronimo Diba (in inglese Bill of Materials - BOM), è l'elenco di tutti i componenti, sottoassiemi, semilavorati e materie prime necessari per realizzare un prodotto. Nel mondo alimentare, chimico e farmaceutico essa si chiama ricetta o anche formula.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: distinta f sing . femminile singolare di distinto. Sostantivo: distinta f sing (pl.: distinte) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) nota cartacea dove viene indicato il prezzo di un prodotto. elenco di componenti, sottoassiemi, semilavorati e materie prime con cui si può realizzare un prodotto. Voce verbale: distinta . participio passato femminile singolare di distinguere.