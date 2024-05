Significato della soluzione per: Una conduttura costituita da linee aeree

L'insieme degli elettrodotti costituisce la rete elettrica primaria, sulla quale vengono amministrate la trasmissione dell'energia elettrica (trasferimento di energia ad alta tensione su grandi distanze) e la distribuzione dell'energia elettrica (trasferimento di energia a media-bassa tensione su una rete capillare) sul territorio a partire dalle centrali elettriche fino agli utenti finali passando per le cabine elettriche di trasformazione a diversi livelli di tensione. L'elettrodotto in ingegneria elettrica è un'infrastruttura di rete destinata al trasporto di energia elettrica in alta tensione, comprendendo in tale accezione sia le linee elettriche aeree sia le linee elettriche in cavo, realizzate in appositi cavidotti interrati.

Italiano: Sostantivo: elettrodotto m (pl.: elettrodotti) . (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) conduttura per il trasporto di elettricità. Sillabazione: e | let | tro | dòt | to. Etimologia / Derivazione: Deriva da elettro- e dotto .