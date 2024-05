Significato della soluzione per: Truffatore al gioco

Il baro, nel gioco, è colui che opera scorrettezze al fine di assicurarsi un miglior risultato, intenzionalmente al di fuori o addirittura contro le regole; l'attività del baro, nella maggior parte dei casi, non è resa palese agli altri. Il baro è persona in genere invisa ai normali giocatori, in quanto impedisce il regolare svolgimento del gioco. Particolarmente grave è il barare in ambito di giochi d'azzardo, ovvero con premio in denaro; può costituire addirittura un reato, assai prossimo a quello di truffa.

Italiano: Sostantivo: baro m (pl.: bari) . chi froda al gioco, specialmente nelle carte. (prefisso e suffisso, baro- e -baro) indica parole composte della termilogia scientifica con il significato di "pressione" o "gravità" (es. barometro, isobaro). Voce verbale: baro . prima persona singolare dell'indicativo presente di barare. Sillabazione: bà | ro. Etimologia / Derivazione: (sostantivo) dal latino baro cioè "briccone, cialtrone".