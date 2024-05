Significato della soluzione per: Si trasmette per onde

Col termine suono (dal latino sonus ) s'intende tutta la porzione dello spettro acustico (le frequenze di oscillazione) udibile dal orecchio umano, ed è principalmente legato alla propagazione delle onde sonore nell'aria (o nell'acqua, quando siamo immersi). Ogni suono è caratterizzato da una altezza fondamentale (quantità di vibrazioni al secondo) e da una intensità acustica, anche se in molti casi (come i rumori o gli insiemi di suoni), l'altezza non è o potrebbe non essere valutabile.

Italiano: Sostantivo: suono ( approfondimento) m sing (pl.: suoni) . (fisica) sensazione data dalla vibrazione di un corpo che oscilla in un mezzo di propagazione, per esempio nell'aria. Voce verbale: suono . prima persona singolare del presente semplice indicativo di suonare. Sillabazione: suò | no. Pronuncia: IPA: /'swno/ . Etimologia / Derivazione: (sostantivo) dal latino sonus a sua volta dal greco f.