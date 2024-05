Significato della soluzione per: Tra la ics e la zeta

La Y o y, detta anche ipsilon, i greca o i greco, è la venticinquesima lettera dell'alfabeto latino moderno e la ventiduesima di quello latino antico. Lo stesso segno (maiuscolo) rappresenta anche la lettera ipsilon dell'alfabeto greco e la lettera u di quello cirillico; inoltre, il simbolo [y] indica una vocale anteriore alta labializzata nell'alfabeto fonetico internazionale. L'Y non fa parte dell'alfabeto italiano, ed è presente solo in parole prese in prestito da altre lingue.

Tedesco: Sostantivo: Ypsilon n (pl.: Ypsilons) . ipsilon.