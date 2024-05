Significato della soluzione per: Il tirocinio delle suore

Il noviziato è il periodo in cui un gruppo di persone che intendono entrare a far parte di un ordine religioso, si impegnano, sotto la guida di un padre maestro - o di una madre maestra - a conoscere il significato della vita religiosa e ad approfondire le caratteristiche dell'istituto. Per estensione, con noviziato si intende il luogo in cui i novizi trascorrono il loro periodo di conoscenza della vita religiosa e dell'istituto.

Italiano: Sostantivo: noviziato ( approfondimento) m sing(pl.: noviziati) . (religione) periodo di addestramento del novizio e il convento dove avviene tale addestramento. (per estensione)lasso di tempo di formazione finalizzato al l'accrescimento professionale. Sillabazione: no | vi | zià | to. Pronuncia: IPA: /novit'tsjato/ . Etimologia / Derivazione: deriva da novizio, dal latino novicius cioè "novello, recente", derivazione di novus ossia "nuovo" .