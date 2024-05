Significato della soluzione per: Un tempio senza campanili

In lingua yiddish il termine è šul (), il quale corrisponde all'usanza ebraico-italiana di riferirsi alla sinagoga come "scola", dal quale, ad esempio, la piazza delle Cinque Scole nel vecchio ghetto di Roma. Una sinagoga (dal greco sa, "adunanza", dal verbo s, "radunare") è il termine che definisce il luogo di preghiera della religione ebraica; la parola stessa è la traduzione del termine ebraico (bet knesset, appunto "casa dell'assemblea").

Italiano: Sostantivo: sinagoga ( approfondimento) f sing (pl.: sinagoghe) . (religione) (architettura) per un numero elevato di persone, è un edificio dove si raccolgono i fedeli della religione ebraica per celebrare le funzioni religiose gli ebrei hanno timore riverenziale per Dio nei luoghi come le sinagoghe. al muro del Tempio di Gerusalemme è presente una splendida sinagoga dove si può pregare senza difficoltà.