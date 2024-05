Significato della soluzione per: I sudditi di carlo iii

Gli inglesi (in lingua inglese: English) sono una popolazione di lingua germanica (l'inglese) insediata in Inghilterra, nazione costitutiva del Regno Unito. Le loro origini risalgono alla fusione di gruppi di popolazioni germaniche, migrate a partire dall'Alto Medioevo in Britannia: gli Anglosassoni (Angli, Juti e consistenti popolazioni di Sassoni) dalla Bassa Sassonia, dalla Frisia e dalla penisola jutlandica, e Norreni dalla Danimarca.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: inglesi m e f pl . plurale di inglese. Sostantivo, forma flessa: inglesi m e f pl . plurale di inglese. Sillabazione: in | glé | si. Etimologia / Derivazione: vedi inglese .