Succede a chi se n è andato

Significato della soluzione per: Succede a chi se n e andato

heres), nel diritto civile, indica colui che abbia accettato (in modo espresso o tacito) la chiamata all'eredità di una persona deceduta, che si determini (cosiddetta "delazione ereditaria") per legge o per testamento, con il conseguente subentro dell'erede - per intero o per quota - nel patrimonio del defunto (universum ius), composto non solo da beni o crediti, ma anche nei debiti del defunto. Un erede (lat.

Italiano: Sostantivo: erede m e f sing (pl.: eredi) . (diritto) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (senso figurato) una persona che, ad essa destinato, assume un ruolo che le permette di condurre altri e perseguire, gestire e/o coordinare attività, progetti, ideali e simili, in quanto presente in modo pressoché continuo presso una guida, un maestro, un leader, ecc Newton fu l'erede di Galileo Galilei.