Significato della soluzione per: Stupefacenti per la loro intelligenza

Prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision, è una trasposizione dell'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. La seconda stagione, basata su Storia del nuovo cognome, secondo romanzo della tetralogia, è stata ufficialmente confermata il 4 dicembre 2018, le riprese sono iniziate a marzo 2019 per una durata di sei mesi e la messa in onda in Italia è iniziata su Rai 1 il 10 febbraio 2020. L'amica geniale è una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo. La serie è distribuita all'estero da Fremantle in versione sottotitolata e con il titolo My Brilliant Friend nei paesi anglofoni.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: geniali m e f pl . plurale di geniale. Sillabazione: ge | nià | li. Pronuncia: IPA: /de'njali/ . Etimologia / Derivazione: vedi geniale . Sinonimi: brillanti, estrosi, felici, ingegnosi, intelligenti, originali, pieni d’idee, pieni d’inventiva. attraenti, gradevoli, piacevoli, simpatici. azzeccati , ben trovati, indovinati. (di individui) acuti, acutissimi, creativi, di talento, dotati, estrosi, fantasiosi, genialoidi, insoliti, intelligentissimi, intelligenti, intuitivi, perspicaci, pronti, singolari.