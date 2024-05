Significato della soluzione per: La studiata confezione di un prodotto

Un imballaggio (o imballo), è uno strumento utile alla conservazione di un bene per facilitarne la conservazione e facilitarne in tal modo il trasporto. Per riferirsi ad esso, è molto comune l'uso del termine inglese packaging: quest'ultimo, tuttavia, nel significato originale, assume un'accezione più ampia, ricomprendendo non solo la necessaria conservazione materiale del bene (scopo dell'imballaggio), ma andando a toccare anche gli aspetti immateriali del processo produttivo, industriale ed estetico.

Italiano: Sostantivo: packaging m inv . (forestierismo) (economia) (commercio) l'aspetto di un prodotto pronto ad essere venduto al pubblico all'interno della sua confezione la quale con l'ausilio di grafiche o altro è mirata ad aumentarne l'appetibilità. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: dall'inglese packaging cioè "imballaggio" .