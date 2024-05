Significato della soluzione per: Lo stato della paella e del gazpacho

La Spagna (in spagnolo España; in basco Espainia; in catalano Espanya; in galiziano: España; in occitano: Espanha), il cui nome ufficiale è Regno di Spagna (in spagnolo Reino de España; in basco Espainiako Erresuma; in catalano Regne d'Espanya; in galiziano: Reino de España; in occitano: Reiaume d'Espanha), è uno Stato sovrano, membro dell'Unione europea dal 1986. Monarchia parlamentare, la Spagna si trova all'estremità occidentale dell'Europa e occupa buona parte della superficie della penisola iberica.

Italiano: Sostantivo: spagna ( approfondimento) f sing (pl.: spagne) . (botanica) erba medica (Medicago sativa);. Sillabazione: spà | gna. Pronuncia: IPA: /'spaa/ . Etimologia / Derivazione: fu così chiamata in quanto importata in Italia nel XVIII secolo durante la dominazione degli spagnoli . Sinonimi: alfa-alfa. erba medica. erba spagna. medica. Termini correlati: Spagna. spagnaio.