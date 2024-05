Significato della soluzione per: Un al sole nota soap opera

Posto è un termine utilizzato in araldica per indicare una figura disposta in modo diverso da quello normale. Il termine ha anche un uso più generico per indicare: l'ubicazione di una figura sulla tavola di aspettazione: … posto in capo, … posto in punta una particolare disposizione di più figure, generalmente uguali,: poste 3, 2 e 1. Qualora le figure presenti siano più di una, il termine si riferisce alla posizione della singola figura e non a quella dell'insieme delle figure, per la quale si preferisce il termine ordinato.

Italiano: Aggettivo: posto m sing . (araldica) attributo araldico che si applica a: una figura con riferimento alla sua posizione sullo scudo posto in capo, posto in punta.. più figure, generalmente uguali, con riferimento alla loro posizione relativa sullo scudo poste 3, 2, 1, poste in croce.. una figura quando disposta in modo diverso da quello abituale o convenzionale un pesce posto in palo, una spada posta in banda.