Significato della soluzione per: Sincero corretto

Italiano: Aggettivo: leale m e f (pl.: leali) . che agisce con sincerità. (per estensione) che non cede a ricatti né a lusinghe crudeli, per esempio se esse fossero al fine di tradire un conoscente o, ancor più, un amico. (per estensione) (raro) (politica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: le | à | le. Pronuncia: IPA: /le'ale/ . Etimologia / Derivazione: dal francese antico leial che deriva dal latino legalis cioè "legale" fonte treccani); dal provenzale leizal dizionario etimologico) .