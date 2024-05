Significato della soluzione per: Si sfrutta per intavolare un discorso

Il termine è impropriamente, ma popolarmente utilizzato anche per indicare il raggiungimento di un pianeta, asteroide o altro oggetto celeste da parte di una sonda spaziale. Il rendezvous è una manovra effettuata da due oggetti in volo nello spazio, solitamente una navicella spaziale ed una stazione orbitante intorno alla Terra (indicati rispettivamente come "veicolo attivo" e "veicolo passivo", oppure nella terminologia inglese come "chaser" e "target"), avente come obiettivo l'avvicinamento degli stessi.

Italiano: Sostantivo: aggancio m sing (pl.: agganci) . (meccanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu la linguetta della cintura di sicurezza non va mai inserita nel bloccetto d'aggancio di un'altra cintura.. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: aggancio . prima persona dell'indicativo presente di agganciare. Sillabazione: ag | gàn | cio. Pronuncia: IPA: /ag'ganto/ .