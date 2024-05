Significato della soluzione per: Rinunciare al nubilato

La casa di Bernarda Alba (titolo originale in spagnolo: La casa de Bernarda Alba) è un'opera teatrale in tre atti scritta nel 1936 da Federico García Lorca. L'opera fu scritta da García Lorca alcuni mesi prima della sua morte e fu rappresentata per la prima volta a Buenos Aires nel 1945. Assieme alle altre tragedie Yerma e Nozze di sangue, La casa di Bernarda Alba fa parte di una trilogia incentrata sul ruolo della donna e sulla sua sottomissione nella Spagna rurale degli anni trenta.

Italiano: Verbo: maritarsi (vai alla coniugazione) . prender marito. Sillabazione: ma | ri | tàr | si. Pronuncia: IPA: /mari'tarsi/ . Etimologia / Derivazione: vedi maritare .