Ce la ricorda il calendario

La data è la convenzione per indicare un giorno specifico in un calendario, una lettera o in un altro documento, permettendo la sua individuazione nel passato o nel futuro. La maggior parte delle convenzioni per rappresentare una data è definita con un formato che fornisce tre informazioni: il giorno del mese, il mese dell'anno e l'anno. In base all'utilizzo, può talvolta essere aggiunto il giorno della settimana (dal lunedì alla domenica) o riferimenti sul fuso orario quali il tempo coordinato universale.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: data f sing . femminile di dato. Sostantivo: data f sing (pl.: date) . indicazione di uno specifico giorno, mese e anno. Voce verbale: data . participio passato femminile di dare. terza persona singolare dell'indicativo presente di datare. seconda persona singolare dell'imperativo presente di datare. Sillabazione: dà | ta. Pronuncia: IPA: /'data/ .