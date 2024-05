Significato della soluzione per: Re riccardo i di leone

Era il terzo dei cinque figli maschi del re d'Inghilterra, duca di Normandia, conte del Maine, d'Angiò e di Turenna, Enrico II d'Inghilterra, e della duchessa d'Aquitania e Guascogna e contessa di Poitiers, Eleonora d'Aquitania. Riccardo I d'Inghilterra, noto anche con il nome di Riccardo Cuor di Leone (Richard Cœur de Lion in francese e Richard the Lionheart in inglese) (Oxford, 8 settembre 1157 – Châlus, 6 aprile 1199), è stato re d'Inghilterra, duca di Normandia, conte del Maine, d'Angiò e di Turenna, duca d'Aquitania e Guascogna e conte di Poitiers dal 1189 fino alla sua morte.

Italiano: Avverbio: spensieratamente . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: spen | sie | ra | ta | mén | te. Pronuncia: IPA: /spensjerata'mente/ . Etimologia / Derivazione: deriva da spensierato . Sinonimi: allegramente, serenamente, tranquillamente, lietamente, beatamente. leggermente, a cuor leggero, alla carlona, alla leggera, sconsideratamente, imprudentemente, sbadatamente, incautamente, avventatamente, trascuratamente.