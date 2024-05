Significato della soluzione per: Regione spagnola con pamplona

a]), ufficialmente nominata Comunità Forale della Navarra (in spagnolo Comunidad Foral de Navarra, AFI: [komuni'ðað fo'al de na'ßara]; in basco Nafarroako Foru Komunitatea, AFI: [nafaro. La Navarra (in spagnolo Navarra, AFI: [na'ßara]; in basco Nafarroa, AFI: [nafaro. ako fou komunitate. a]) è una comunità autonoma e provincia forale senza sbocchi sul mare nel nord della Spagna. .

Italiano: Locuzione nominale: catene di Navarra . (araldica) figura araldica convenzionale, emblema del regno di Navarra, arma alludente a Sancio VII di Navarra entrato con la forza nel campo nemico circondato da catene che restano agganciate al suo scudo. .