Significato della soluzione per: La regione con isernia

Il Molise (AFI: /mo'lize/, Molizë in arbëresh, Moliški in slavo molisano) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 289 071 abitanti, con capoluogo Campobasso. Nata nel 1963 per distaccamento della provincia di Campobasso dalla regione Abruzzi e Molise. Istituita nel 1948, confina con l'Abruzzo e il Mare Adriatico a nord, con il Lazio a ovest, la Campania a sud e la Puglia a est; le province sono Campobasso e Isernia, quest'ultima istituita nel 1970 per distaccamento di 52 comuni dalla provincia di Campobasso.

Italiano: Nome proprio: Molise ( approfondimento) m . (geografia) (toponimo) regione dell'Italia meridionale le provincie del Molise sono Campobasso e Isernia.. Sillabazione: Mo | li | se. Pronuncia: IPA: /mo'lize/ . Etimologia / Derivazione: dal latino mola, mulino, con l'aggiunta del suffisso –ensis; secondo una recente ipotesi il nome deriva da una famiglia normanna ed è collegato ad un luogo francese Moulins-la-Marche che deriva dal cognome "Moulins", che viene nominato nei documenti italiani come "Mulisio" .