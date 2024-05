La realtà documentabile d un avvenimento

Significato della soluzione per: La realta documentabile d un avvenimento

Essa si contrappone all'ipotesi del mito di Gesù, che nega la sua esistenza storica, tesi oggi sostenuta solo da una minoranza di accademici. La storicità di Gesù, ovvero l'esistenza di Gesù di Nazareth come personaggio storico, è la tesi storiografica condivisa dalla maggioranza degli studiosi. La storicità di Gesù è alla base della fede cristiana, nelle sue varie declinazioni, ma l'esistenza di Gesù di Nazareth non va confusa con la storicità dei racconti.

Italiano: Aggettivo: storico m sing . relativo alla storia, intesa come disciplina che studia il passato. appartenente ad epoche o culture del passato quest'anfora è un importante reperto storico di epoca romana.. (di opere immaginarie) ambientato nel passato, in un'epoca precedente rispetto a quella del suo autore romanzo storico.. (senso figurato) di estrema importanza, degno di essere ricordato e tramandato alle generazioni future quello che è accaduto è un evento storico, se ne parlerà per anni.