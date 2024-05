Significato della soluzione per: Quelli lunghi sono ozi

Queste zone di pastura si trovano disseminate lungo i percorsi armentizi, le loro superfici integrano e appartengono alla complessa rete viaria del percorso della transumanza costituito da tratturi, tratturelli e bracci. Il riposo è un'ampia area pascoliva destinata alla sosta delle greggi. Si dividono in due categorie: Riposo autunnale - Estensione di pascolo in cui il bestiame era tenuto fermo in attesa dell'assegnazione del terreno fiscale di locazione, luogo dove il gregge trascorreva l'inverno, o per la conta dei capi di bestiame al fine di calcolare il pagamento dovuto per la fida.

Italiano: Sostantivo: riposi m pl . plurale di riposo. Voce verbale: riposi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di riposare. prima persona singolare del congiuntivo presente di riposare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di riposare. terza persona singolare del congiuntivo presente di riposare. terza persona singolare dell'imperativo di riposare. terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di riporre.