Significato della soluzione per: Un punto per non cadere a terra

. L'appiglio è una sporgenza o un incavo della parete che l'arrampicatore o l'alpinista può usare per la progressione, in particolare si definisce appiglio una asperità che permette l'uso degli arti superiori per trazione o spinta.

Italiano: Sostantivo: appiglio m sing (pl.: appigli) . punto di sostegno e di appoggio. Sillabazione: ap | pì | glio. Pronuncia: IPA: /ap'pio/ . Etimologia / Derivazione: deriva da appigliarsi . Sinonimi: appoggio, attacco, presa, puntello, sostegno. (senso figurato) cavillo, occasione, pretesto, scusa, scusante, spunto. (sport) (nell’alpinismo: di roccia) sporgenza, spuntone.