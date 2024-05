Significato della soluzione per: La provincia di trino

Vercelli (, AFI: /ver'lli/; Vërsèj in piemontese, AFI: /v'sj/; pronunciato AFI: /v'sej/ in dialetto vercellese; Wertschaal in walser) è un comune italiano di 45 549 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, posto sulla sponda destra del fiume Sesia, nella parte orientale del Piemonte. Importante nodo stradale, in epoca romana fu conosciuto con il nome di "Vercellae" e venne descritto da Tacito come uno dei "firmissima Municipia" della Transpadana.

Italiano: Nome proprio: Vercelli ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia, regione Piemonte in Italia. Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Citazione: Parole derivate: vercellese.